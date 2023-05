El Día de la Madre es una celebracion anual para honrar y apreciar a las madres o figuras maternas.

FAYETTEVILLE, Ark. — To read this article in English, click here.



A nivel mundial, el Día de las Madres se celebra en diferentes fechas y este año en los Estados Unidos, se celebra el 14 de mayo. Con la evolución de la ciencia, la maternidad se ve diferente para todos, ya sea tradicional, adopción o a través de sustitutos.

"Desde que tengo memoria, siempre quise ser madre y simplemente asumí que sucedería. Pense que conocería a alguien, me casaría y luego, cuando me acercaba a los 40, me di cuenta de que tal vez esto no iba a suceder para mí", dijo Asha Mevlana.

Cuando Mevlana cumplió 40 años, decidió buscar otras opciones.

"Y lo que finalmente decidí fue encontrar un donante de esperma, que encontré en línea y resulta ser anónimo y luego usé mi óvulo y pasé por todo el proceso de FIV varias veces", dijo Mevlana.

En el transcurso de ocho años y tres malpartos más tarde, el bebé Khef vino al mundo a través de una madre sustituta en 2022 e hizo de Mevlana la mujer más feliz del mundo.

Una madre sustituta es una persona que se encarga de parir el bebe de otra persona/s en su propio cuerpo. Esto normalmente es un acuerdo que se lleva a cabo cuando una persona que quiere tener hijos no puede físicamente.

"Él es genial, ama la música, simplemente me hace reír todos los días. La risa y la sonrisa me dan mucha alegría. Estoy seguro de que la mayoría de los padres se sienten de esta manera, sabes cuando estás viendo el mundo a través de la mirada de un niño es una experiencia completamente nueva", explicó Mevlana.

Baby Khef ahora tiene un año. Le gusta escalar y es un músico en ciernes. Aunque Mevlana es madre soltera, no está sola.

"No me siento sola en absoluto, tengo a mi mamá que realmente me está ayudando, ella vive al lado. Tengo a mi familia por aquí y tengo una comunidad increíble que lo ama y me ayuda a cuidarlo", dijo Mevlana.

Mevlana también agrega que los ejemplos masculinos a seguir en la vida de Khef son importantes y que está agradecida de que su padre y su hermano, que viven localmente, participen activamente en su vida.

A través de un donante de esperma anónimo, Khef tiene otros diecisiete medios hermanos. Las familias de los medios hermanos se conectaron a través de Facebook, lo que creó una familia adicional que Asha nunca supo que necesitaba.

"Así que es realmente genial porque es la familia, siempre quise una gran familia y, aunque no es mi familia, puedo proporcionarle una familia y hermanos", dijo Mevlana.

Este Día de las Madres está celebrando el camino que la llevó a la maternidad en familia y con el corazón lleno de gratitud y está animando a otras mujeres a seguir sus sueños.

"Sabes que hay tantas maneras diferentes de tener familias hoy en día y supongo que para mí es como si no tuvieras que renunciar a ese sueño solo porque todavía estás soltero o no has conocido a esa persona todavía", dijo Mevlana.

