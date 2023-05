Los empleados de Van Buren Tyson terminaron las operaciones de producción un día antes de lo anunciado

No está claro si Tyson Corporativo tomó la decisión de no operar la planta en su último día o si los empleados no se presentarán mañana en protesta.

VAN BUREN, Ark.



La planta de Tyson Foods en Van Buren anunció el cierre de la planta en marzo y hoy ha cerrado las funciones de producción un día antes. El cierre de la planta dejó sin trabajo a casi mil personas.

La situación provocó varias protestas en los últimos meses en la planta de Van Buren y en la sede de la empresa en Springdale. Hablamos con el empleado de la planta, Juan Barron, quien dijo que trabajó allí durante más de 20 años y dice que fue un día melancólico.

“Te sientes triste porque esto era como tu hogar, como tu segundo hogar y aquí es donde al menos pensé que me retiraría y no trabajaría más, pero desafortunadamente esto sucedió y así es la vida”, dijo Barron.

Los empleados de Tyson dicen que trabajaron en el inventario sobrante y tuvieron una cena compartida el último día.

“Teníamos algo de comida para todos y nos tomamos fotos, y nos despedimos de todos los trabajadores. Los compañeros se organizaron para que cada uno trajera un plato de comida y luego visitaron a los supervisores y se tomaron fotos con ellos”, dijo Barron.

Otra empleada María Ruvalcaba dijo: "Ahora fue mi último día de trabajo. Pues, fue muy bonito, muy emocionante porque pues convivimos con los compañeros. Se trajo comida. Todos aportamos algo para convivir. Fue muy bonito. Emocionante pero a la vez un poco agridulce porque ya era nuestro último día. Supuestamente teníamos que trabajar mañana pero nos dijeron que hasta hoy. Pero estuvimos muy contentos todos juntos a lo mejor algunos llorando.”

A la luz del cierre de la planta de Van Buren, las empresas de la zona han organizado ferias de empleo para ayudar a quienes perdieron su trabajo, pero muchos dicen que no ha sido beneficioso para todos los empleados.

Ruvalcaba explicó: "Cuando ellos dijeron que iban a cerrar, el primer día que anunciaron todos entramos ‘Que pasa?’ Solamente ese dia se nos dijo ‘Tyson va a cerrar. No son ustedes, es decisión de corporación.’ Después de eso, a la siguiente semana ellos ya nos dijeron que iban a venir ciertas compañías de diferentes lugares. Aunque son como a una hora y media pues no era algo que era para nosotros porque pues en realidad tenemoss ya aquí hecho el hogar, nuestras cosas. Entonces sería difícil. Pero si hay mucha gente que inmediatamente pues ellos tienen sus necesidades de biles, casa, se movieron inmediatamente a otro lugar. Porque ellos dijeron ‘Pueden buscar’ o ‘vamos a traer otras compañías para acomodarlos.’ Si, si lo hicieron pero la cosa fue difícil porque estaban muy retirados de aquí.”

Dado que hoy es el último día, muchos empleados tienen planes de tomarse un tiempo de desempleo y descansar durante algunas semanas y luego planean buscar trabajos en el área.

5NEWS se comunicó con la oficina corporativa de Tyson en Springdale para preguntar sobre el aparente cierre de hoy, pero todavía estamos esperando una respuesta.

