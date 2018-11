PREP FOOTBALL

Alma 40, Huntsville 3

Arkadelphia 66, Malvern 0

Bearden 52, Strong 8

Benton 43, Sheridan 0

Bentonville 31, Bentonville West 7

Berryville 43, Green Forest 6

Blytheville 40, Forrest City 0

Booneville 47, Cedarville 12

Bryant 40, Conway 10

Charleston 31, Lamar 6

Clinton 42, Mountain View 6

Conway Christian 35, Bigelow 20

Earle 36, Carlisle 20

El Dorado 38, LR Hall 0

FS Northside 23, FS Southside 13

Fayetteville 42, Har-Ber 14

Foreman 26, Gurdon 10

Fountain Lake 42, Ashdown 21

Gentry 26, Gravette 0, 4OT

Glen Rose 63, Baptist Prep 12

Gosnell 41, Jonesboro Westside 6

Greenbrier 46, Vilonia 18

Greenland 41, West Fork 6

Greenwood 40, Lake Hamilton 0

HS Lakeside 35, Hot Springs 32

Hackett 46, Westside-Johnson Co. 14

Hampton 37, Harding Academy 28

Harrisburg 34, Manila 6

Harrison 35, Farmington 6

Heber Springs 47, Pulaski Mills 6

Hector 26, Mountainburg 22

LR McClellan 34, Camden Fairview 6

LV Lakeside 44, Barton 30

Lincoln 59, Prairie Grove 48

Magazine 21, Western Yell 0

Magnolia 48, Hope 19

Mansfield 49, Paris 13

Mayflower 44, Jessieville 7

McGehee 33, Fordyce 24

Mena 28, Dardanelle 14

Morrilton 42, Clarksville 21

Nashville 20, Bauxite 14, OT

North Little Rock 34, Cabot 7

Osceola 62, Newport 45

Ozark 28, Elkins 12

Paragould 42, Greene Co. Tech 7

Pocahontas 34, Highland 20

Pottsville 41, Subiaco Academy 20

Pulaski Academy 63, White Hall 21

Rison 59, Dollarway 6

Rivercrest 42, Brookland 14

Rogers 33, Rogers Heritage 14

Russellville 30, Siloam Springs 16

Shiloh Christian 49, Pea Ridge 13

Southside Batesville 13, Bald Knob 10

Springdale 35, Van Buren 24

Stuttgart 30, Cent Ark Christian 27

Texarkana 42, De Queen 9

Trumann 41, Cave City 14

Valley View 16, Batesville 10

Watson Chapel 22, Maumelle 16

West Memphis 35, Mountain Home 7

Woodlawn 49, Hermitage 8

Wynne 27, Nettleton 7

Yellville-Summit 46, Marshall 12

MAIS Class A

Quarterfinal

Columbus Christian, Miss. 20, Lee Academy 14

West Memphis Christian 34, Deer Creek School, Miss. 14

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

LR Episcopal vs. McGehee, ccd.

