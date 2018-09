Atkins 20, Magnet Cove 0

Bald Knob 21, Harding Academy 19

Bauxite 28, Glen Rose 16

Beebe 17, Lonoke 7

Bigelow 25, Cedarville 20

Booneville 28, Pottsville 26

Bryant 17, Bentonville West 10

Clinton 55, Conway Christian 21

Commerce, Okla. 32, Green Forest 0

Conway 37, Jonesboro 16

Cutter-Morning Star 46, Rose Bud 12

Danville 43, Dover 19

Earle 36, Barton 16

FS Northside 46, Van Buren 21

Farmington 49, Gravette 2

Forrest City 46, Dollarway 8

Fountain Lake 40, HS Lakeside 27

Genoa Central 17, Lafayette County 0

Greenbrier 41, Heber Springs 16

Greenland 53, Mountainburg 39

Har-Ber 27, Russellville 7

Harmony Grove 33, Gurdon 0

Harrison 42, Siloam Springs 7

Hazen 6, Bearden 0

Hector 39, Perryville 7

Huntsville 21, Berryville 14

Jonesboro Westside 44, Hoxie 21

LR Central 0, Rogers 0

LR Hall 22, Pulaski Mills 13

LV Lakeside 20, Strong 6

Lake Hamilton 56, Malvern 10

Lamar 34, Subiaco Academy 12

Lincoln 40, Keys (Park Hill), Okla. 7

Magnolia 42, Monticello 7

Mansfield 47, Lavaca 0

Marion 20, LR Parkview 19

Maumelle 62, Vilonia 22

Mayflower 53, Marshall 8

McCrory 30, Des Arc 29

Mineral Springs 7, Fouke 0

Mount Ida 21, Jessieville 6

Mountain Pine 48, Dierks 13

Nashville 63, De Queen 7

Nettleton 43, Mountain Home 7

Osceola 35, Gosnell 30

Ozark 42, Clarksville 13

Piggott 44, Brookland 14

Pocahontas 49, Paragould 21

Pulaski Academy 56, Ridgeway, Tenn. 35

Pulaski Robinson 26, Drew Central 6

Quitman 32, Midland 0

Rector 15, Corning 14

Rison 41, Brinkley 6

Rivercrest 24, Valley View 14

Salem 52, Yellville-Summit 6

Shiloh Christian 35, Trumann 7

Waldron 54, Paris 28

Walnut Ridge 41, E. Poinsett Co. 18

Warren 9, Stuttgart 0

West Memphis 35, Blytheville 15

Wynne 35, Arkadelphia 28

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

England vs. Clarendon, ccd.

White Hall vs. Crossett, ccd.

___

