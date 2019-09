ARKANSAS, USA — As you all probably know by now, it's flu season. It takes two weeks for the flu shot to take effect, so make sure you get yours as soon as possible!

All Arkansas flu shot clinics will be free, but make sure to bring your insurance information if you can.

Friday, September 27, 2019

Benton County Health Unit -- Rogers Activity Center, 315 West Olive, Rogers, AR -- 7:30 AM to 4:00 PM

Boone Co. Health Unit -- Eagle Heights Baptist Church, 703 Walters Ave., Harrison, AR -- 7:00 AM to 5:30 PM

Calhoun Co. Health Unit -- 1119 Prestress Drive, Hampton, AR 71744 -- 7:00 AM to 3:30 PM

Carroll Co. Health Unit -- 402 Hailey Road, Berryville, AR -- 7:00 AM to 5:30 PM

Chicot Co. Lake Village Health Unit -- 1742 HWY 65 and 82 South, Lake Village AR 71653 -- 8:00 AM to 6:00 PM

Clark Co. Health Unit -- 605 South 10th Street, Arkadelphia, AR 71923 -- 7:00 AM to 3:30 PM

Cleveland Co. Health Unit -- 409 East Magnolia Street, Rison AR 71665 -- 7:30 AM to 4:00 PM

Conway Co. Health Unit -- 100 Hospital Drive, Morrilton, 72110 -- 7:00 AM to 4:00 PM

Dallas Co. Health Unit -- 201 North Spring Street, Fordyce, AR 71742 -- 9:30 AM to 6:00 PM

Desha Co. Dumas Health Unit -- Dumas Community Center, 18 Belmont Drive, Dumas AR 71630 -- 7:30 AM to 5:30 PM

Drew Co. Health Unit -- First Assembly Of God Church, 915 Hwy 425 North, Monticello, AR 71655 -- 8:00 AM to 6:00 PM

Garland Co. Health Unit -- 1425 Malvern Ave. Hot Springs, AR 71901 -- 7:00 AM to 3:00 PM

Garland Co. Health Unit -- Garland County Library 1427 Malvern Ave, Hot Springs AR 71901 -- 8:00 AM to 3:00 PM

Grant Co. Health Unit -- Grant Co. Recreation Center 1511 So. Rose Sheridan, AR 72150 -- 7:00 AM to 4:00 PM

Hempstead Co. Health Unit -- Hempstead Hall UACCH Campus, 2500 South Main Street, Hope, AR 71801 -- 9:30 AM to 6:00 PM

Hot Spring Co. Health Unit -- 2204 East Sullenberber, Malvern, AR 72104 -- 7:00 AM to 3:30 PM

Independence Co. Health Unit -- 120 Weaver Ave, Batesville -- 7:00 AM to 3:00 PM

Jackson Co. Health Unit -- 1505 N Pecan Street, Newport -- 7:00 AM to 3:00 PM

Jefferson Co. Health Unit -- 2306 Rike, Pine Bluff AR 71601 -- 7:30 AM to 4:30 PM

Johnson Co. Health Unit -- Marvin Vinson Complex, 1611 Oakland Street, Clarksville -- 8:00 AM to 6:00 PM

Lafayette Co. Health Unit -- 1113 Chestnut, Lewisville, AR 71845 -- 7:00 AM to 3:30 AM

Lee Co. Health Unit -- 141 North Hicky Road, Marianna AR 72360 -- 7:00 AM to 4:30 PM

Lincoln Co. Health Unit -- 214 South Lincoln, Star City AR 71667 -- 8:00 AM to 5:30 PM

Little River Co. Health Unit --150 Keller, Ashdown, AR 71822 -- 7:00 AM to 3:30 PM

Marion Co. Health Unit -- 707 Hwy 202 W, Yellville -- 7:30 AM to 3:30 AM

Mississippi Co. Osceola Health Unit -- 720 W Lee, Osceola -- 7:00 AM to 5:00 PM

Monroe Co. Health Unit -- 306 West King Drive, Brinkley AR 72021 -- 7:30 AM to 4:00 PM

Perry Co. Health Unit -- Perry County Fair Grounds, 146 Hickory Street Perryville, AR 72126 -- 8:30 AM to 6:00 PM

Poinsett Co. Harrisburg Health Unit -- 199 N Main, Harrisburg -- 8:00 AM to 6:00 PM

Pope County Health Unit -- LHU, 203 Weir Road, Russellville, 72801 -- 7:00 AM to 4:30 PM

Saline Co. Health Unit -- River Center 1069 Airline Dr. Benton, AR 72015 -- 8:00 AM to 5:00 PM

Sebastian Co. Health Unit -- Ben Geren Park Storm Shelter, 7700 Zero Street, Fort Smith -- 7:00 AM to 6:00 PM

Sevier Co. Health Unit -- Sevier County Fire Department, 220 North 2nd Street, DeQueen, AR 71832 -- 7:00 AM to 3:30 PM

Sharp Co. Health Unit -- 724 Ash Flat Drive, Ash Flat -- 8:00 AM to 5:00 PM

St. Francis Co. Health Unit -- St. Francis County Health Unit, 413 North Division, Forrest City AR 72335 -- 7:30 AM to 5:30 PM

Stone Co. Health Unit -- 204 Whitfield, Mountain View -- 7:00 AM to 3:00 PM

Yell Co. Danville Health Unit -- First Baptist Church, 1009 Main Street, Danville, 72833 -- 9:30 AM to 6:00 PM

Monday, September 30, 2019

Bradley Co. Health Unit -- Hermitage Community Center, 416 South Hickory Street, Hermitage, AR 71647 -- 2:30 PM to 6:00 PM

Tuesday, October 1, 2019

Arkansas Co. Stuttgart Health Unit -- Grand Prairie Center, 427 Maple Street, Stuttgart, AR 72160 -- 7:30 AM to 5:30 PM

Nevada Co. Health Unit -- Nevada County School District Library, 6580 Hwy 278, Rosston, AR 71858 -- 1:00 PM to 5:00 PM

Prairie Co. Health Unit -- Hazen First United Methodist Church, 211 North Hazen Avenue, Hazen, AR 72064 -- 7:30 AM to 5:30 PM

Wednesday, October 2, 2019

Greene Co. Health Unit -- City Community Center, 307 W Mill, Marmaduke, AR -- 8:00 AM to 4:00 PM

Poinsett Co. Trumann Health Unit -- 1204 W Main, Trumann -- 8:00 AM to 6:00 PM

Thursday, October 3, 2019

Clay Co. Corning -- M.B. Ainley Jr Community Center, 536 East Elm, Corning, AR -- 8:30 AM to 4:00 PM

Desha Co. McGehee Health Unit -- McGehee Men's Club, #1 Airport Road South, McGehee, AR 71654 -- 7:30 AM to 5:30 PM

Lonoke Co. Health Unit -- 306 No. Center, Lonoke, AR 72086 -- 8:00 AM to 4:30 PM

Pike Co. Health Unit -- Plyers Home Center, 101 East Broadway, Glenwood, AR 71943 -- 1:00 PM to 3:00 PM

Friday, October 4, 2019

Clark Co. Health Unit -- Henderson State University, 1100 Henderson Street, Arkadelphia, AR 71999 -- 10:00 AM to 2:00 PM

Monday, October 7, 2019

Howard Co. Health Unit -- Dierks Community Center, 102 West 5th Street, Dierks, AR 71833 -- 2:00 PM to 3:30 PM

Tuesday, October 8, 2019

Crittenden Co. W. Memphis Health Unit -- First Baptist Church, 2137 Hwy 77, Marion, AR -- 8:30 AM to 5:30 PM

Thursday, October 10, 2019

Poinsett Co. Marked Tree Health Unit -- Liberty St, Marked Tree, AR -- 8:00 AM to 6:00 PM

White Co. Beebe Health Unit -- 306 N Gum, Beebe, AR 3:00 PM to 6:00 PM

Friday, October 11, 2019

Monroe Co. Health UnitFriday, October 11, 2019Executive Hall, 270 Madison Street, Clarendon AR 720299:30 AM5:00 PM

Randolph Co. Health Unit -- Chapel Baptist Church, Hwy 115, Maynard, AR -- 9:00 AM to 4:00 PM

Randolph Co. Health Unit -- BRTC Campus, Development Center, Hwy 304, Pocahontas, AR -- 8:00 AM to 4:30 AM

Tuesday, October 15, 2019

Lawrence Co. Health Unit -- 1050 W Free Street, Walnut Ridge, AR 3:00 PM to 7:00 PM

Thursday, October 17, 2019

Monroe Co. Health Unit -- Holly Grove Community Center, 119 Ralph Abramson, Holly Grove, AR 72069 -- 9:30 AM to 5:00 PM

Tuesday, October 22, 2019

Sevier Co. Health Unit -- Cossatot College DeQueen Campus, 183 College Drive, DeQueen, AR 71832 -- 2:00 PM to 4:00 PM

White Co. Searcy Health Unit -- 112 Brantley, Searcy, AR 72143 -- 3:00 PM to 6:00 PM

Wednesday, October 23, 2019

Pike Co. Health Unit -- Delight Elementary School, 621 East Cherry Street, Delight, AR 71940 -- 2:00 PM to 3:00 PM

Pulaski County Jacksonville Health Unit -- Jacksonville Community Center, #5 Municipal Drive, Jacksonville, AR 72076 -- 12:00 PM to 5:00 PM

Monday, October 28, 2019

Cleveland Co. Health Unit -- Woodlawn High School, 6760 Hwy 63, Rison, AR 71665 -- 1:00 PM to 6:00 PM

Wednesday, October 30, 2019

Howard Co. Health Unit -- Cossatot College Nashville, 1558 US-371, Nashville, AR 71852 -- 2:00 PM to 4:00 PM

Thursday, November 7, 2019

Cleveland Co. Health Unit -- Kingsland City Hall, 2nd and Larch Streets, Kingsland, AR 71652 -- 9:00 AM to 11:00 AM

Cleveland Co. Health Unit -- New Edinburg Community Center, 6590 Highway 8, New Edinburg, AR 71660 -- 1:00 PM to 4:00 PM

Friday, November 8, 2019

Miller Co. Health Unit -- St. Edwards Church, 407 Beech Street, Texarkana, AR 71854 -- 9:00 AM to 12:00 PM

